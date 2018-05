Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani, potrivit Deutsche Welle. Ramura executiva a UE a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000 si 30.000 de permise…

- 70,5% dintre romani au apreciat ca au o stare a sanatatii buna foarte buna, potrivit ultimelor publicate de Eurostat, tara noastra situandu-se peste media europeana. La nivelul UE, peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani apreciaza ca sunt sanatosi.

- Tinerii români sunt printre europenii cei mai putini dispusi sa se mute în alt stat al UE în cautarea unui nloc de munca, arata un studiu al Departamentului de staticica al Comisiei Europene EUROSTAT.

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal...

- Accidentul oribil din Olanda, in care cinci romani si-au pierdut viata, a lasat in urma ochi tristi si lacrimi grele pe obrajii familiilor. Doi dintre oamenii care au murit in accident formau un cuplu frumos, avand un copil in varsta de patru ani.

- Expunerea la o varsta frageda la ''fumatul la mana a treia'' creste incidenta si severitatea cazurilor de cancer pulmonar, iar copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele acestor particule nocive, conform unui anunt al Laboratorului national Lawrence Berkeley din

- Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti peste 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac atunci cand sunt online, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii…