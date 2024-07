Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Romania a informat ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 43 de persoane au fost salvate de pe munte, transmite Agerpres.ro. Dintre acestea, 12 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, iar trei persoane au fost preluate de elicopterul SMURD si transportate…

- Un numar de 40 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, zece dintre acestea fiind transportate la spital, anunta, luni, Salvamont Romania, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 26 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- 12 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, jumatate dintre acestea fiind transportate la spital, anunta Salvamont Romania. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit noua apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, se arata…

- Peste 30 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, zece dintre ele ajungand la spital, anunta duminica dimineata Salvamont . Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a…

- Un numar de 18 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, patru dintre acestea fiind transportate la spital, anunta, luni, Salvamont Romania. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 14 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor,…

- Nu mai puțin de 21 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, anunta, Salvamont Romania. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National au fost primite 11 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, se arata intr-o postare pe pagina de…

- Patru persoane au ajuns la spital dupa ce au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore. Salvamontistii au recuperat, in total, din zona montana 17 persoane, in urma apelurilor venite la serviciile din Neamt, Bihor, Bran, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Predeal, Hunedoara si Gorj. S-au primit si 19 apeluri…

- Salvamontiștii atrag atenția ca la munte, la altitudini mari, inca este un strat de zapada destul de mare, astfel ca turiștii au nevoie de echipament de iarna și sunt sfatuiți sa mearga doar pe trasee potrivite pentru pregatirea fizica și tehnica a fiecaruia. Cinci persoane au fost salvate de salvamontiști…