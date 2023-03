Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…

- Un șofer ucrainean, suspect de Parkinson, a creat haos pe strazile din orașul Galați. El a fost vazut in trafic de alți șoferi, care s-au speriat și au sunat la Poliție. El a fost amendat și a ramas fara permis.

- Eveniment Control judiciar pentru mecanicul de locomotiva care a provocat accidentul feroviar de la Roșiori martie 16, 2023 19:10 In urma accidentului feroviar ce a avut loc la inceputul saptamanii in stația Roșiori Nord, a fost deschis un dosar penal, iar astazi, in continuarea cercetarilor in dosarul…

- Locomotiva trenului CFR accelerat nu pare sa aiba avarii grave in urma impactului cu trenul marfar care transporta mașini Ford, la Roșiorii de Vede, județul Teleorman, potrivit imaginilor de la locul incidentului. In urma impactului, ultimele trei vagoane ale trenului marfar, care a fost tamponat de…