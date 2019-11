Potor (MFE): Ferma de familie este forma de organizare cea mai rezistentă, ce poate susţine agricultura "Tematica fermei de familie este extrem de provocatoare. Disputele nu sunt doar intre dimensiunea fermelor, ca sunt mari sau ca sunt mici, ci cred ar trebui sa punem in aceasta dezbatere accentul asupra rezistentei fermelor. Din aceasta perspectiva, consider ca ferma de familie este, poate, forma de organizare cea mai rezistenta care poate sa sustina domeniul agriculturii in perioada urmatoare. Ferma de familie are o caracteristica extrem de importanta, aceea ca detinatorii legali sunt cei care sunt implicati foarte profund in gestionarea activitatii exploatarii respective. Trebuie sa reusim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

