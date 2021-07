Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 107 persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt disparute din cauza inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din vestul Germaniei, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung. In landul Renania-Palatinat, bilantul este…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Germania a crescut din nou, depasind pragul de 100 de victime, dupa ce autoritatile au anuntat vineri 103 decese, potrivit AFP. ''Avem la ora actuala 60 de morti'' doar in regiunea Renania-Palatinat, una dintre cele mai afectate de inundatii, a anuntat lidera…

- Inundațiile catastrofale din vestul Germaniei s-au soldat cu cel puțin 80 de morți și 1.300 de persoane disparute, potrivit celui mai nou bilanț prezentat de Reuters , care citeaza postul german ARD. Rețelele de telefonie mobila sunt cazute, ceea ce face și mai dificila cautarea celor disparuți. Numarul…

- Cel putin 20 de persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt date disparute din cauza inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din vestul Germaniei, anunta autoritatile locale, conform publicatiei Suddeutsche Zeitung, informeaza Mediafax.

- Cel puțin 33 de persoane au murit și zeci au fost date disparute joi, dupa ploile puternice din vestul Germaniei din cauza carora s-au revarsat mai multe rauri, iar casele și pivnițele au fost inundate, potrivit The Guardian. Bilanțul deceselor din Germania s-a modificat de la ora la ora joi. Cel puțin…

- Un expert austriac specializat in urmarirea fraudelor cu titluri academice a acuzat-o de plagiat pe Annalena Baerbock, 40 de ani, afirmand ca aceasta a copiat munca altora in cartea „Now. How we renew our country” (n.r. Acum. Cum ne reinnoim tara”). Chiar daca, in prima faza, candidata Partidului Verde…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost ucise joi intr-un atac armat comis in centrul orasului Espelkamp din vestul Germaniei, iar atacatorul se afla inca in libertate, a anuntat politia, adaugand ca elementele initiale ale anchetei nu indica faptul ca ar fi vorba despre terorism, relateaza…

- Cum se schimba destinele unei echipe, in decurs de doar cativa ani! La capatul sezonului 2017-2018, Schalke 04 devenea vicecampioana Germaniei, dupa Bayern Munchen. Acum, cand mai sunt patru etape din Bundesliga, formatia din Gelsenkirchen a devenit prima retrogradata!