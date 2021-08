Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Braila si Galati intervin, miercuri seara, pentru a indeparta efectele furtunilor, fiind inregistrate zeci de apeluri la 112. Oamenii reclama copaci cazuti pe masini, pe carosabil sau pe cabluri, dar si inundarea unor strazi, potrivit news.ro. In Braila, furtuna violenta a…

- Bulevardul Muncii și mai multe strazi din zona au fost complet inundate marți dimineața de ploile abundente din Cluj-Napoca. Capacele de la canal sunt sarite în mai multe locuri, iar multe mașini sunt blocate în apa. „Atenție…

- Imagini dezolante au fost surprinse seara trecuta, in Cluj Napoca. Sute de apeluri la 112, strazi inundate și copaci prabușiți la pamant, iar mai mulți localnici au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijirile medicilor specialiști. In prezent, Cluj Napoca se afla sub cod portocaliu de vijelie, ploi…

- O furtuna puternica a lovit duminica seara la Cluj Napoca. Vantul a suflat atat de puternic incat a distrus acoperișuri și terase și a doborat copaci. Potrivit Cluj24.ro, unul dintre cele mai mari bulevarde din oraș, B-dul Dorobanților a fost acoperit de apa, circulația desfașurandu-se cu dificultate.…

- A plouat torențial pe litoral marți, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina și rafale de vant puternic. O ploaie torențiala a cazut și in Constanța, iar mai multe strazi au fost inundate, circulația desfașurandu-se cu dificultate.In Constanța, carosabilul a fost inundat in fața Delfinariului,…

- Ploua puternic in Capitala, iar cartierul Sculeanca din sectorul Buiucani a fost inundat. Mașinile plutesc prin șuvoaiele de apa, iar trecatorii incearca sa razbata prin raul format pe carosabil.

- O furtuna puternica a facut ravagii la Moscova. Mai multe strazi din capitala rusa s-au transformat in rauri, iar vantul a doborat copaci, panouri publicitare și acoperișurile unor cladiri.