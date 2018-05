Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia face ravagii in mai multe zone din judetul Constanta. Cele mai afectate sunt localitatile Techirghiol, Eforie Nord si orasul Constanta. Mai multe masini au ramas blocate in apa adanca de jumatate de metru la Techirghiol. La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au fost primite zeci de apeluri.…

- Un tanar din Vama Veche a avut parte de un final de vacanța neașteptat. A vrut sa-și faca o fotografie inedita și a intrat cu mașina pana aproape de malul marii. A ramas, insa, blocat timp de aproape o jumatate de ora.

- Zeci de mii de turiști au luat cu asalt malul marii in acest weekend, insa aroganța suprema a fost facuta, fara doar și poate, de cațiva tineri care au ales sa mearga la club cu elicopterul.

- Una dintre cele mai mari curse cicliste de placere din ultimii ani, Pedalarea de Primavara, a traversat Timisoara, sambata dupa-amiaza. Evenimentul a corespuns, in acest an, cu sarbatorirea a zece ani de Verde pentru Biciclete si a adus pe strazi cateva mii de oameni care au circulat pe doua roti.

- Daca in sud e jale, in nordul Litoralului, situatia sta exact invers! Nici n-au plecat bine turistii care au populat statiunea in minivacanta de Paste, ca hotelierii au conceput deja ofertele pentru "liberele" de 1 Mai.

- HC Vaslui merge la malul marii cu gandul la o evoluție buna, care sa demonstreze ca poziția actuala din clasament este una accidentala. HC Vaslui nu are nimic de pierdut in fața HC Dobrogea Sud Constanța. Vasluienii merg la malul marii cu gandul de a lasa o impresie cat mai buna. E și un prilej de a-i…

- Peste 1.600 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate au imbracat, duminica, tricou tricolor, la cea de-a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire.

- Noi hoteluri, dar si centre de tratament vor fi construite in statiunea de la malul marii. Peste 400 de locuri de cazare pentru turisti vor fi create in urmatorii ani. Investitiile se ridica la peste 50 de milioane de euro, bani europeni si fonduri private, iar majoritatea unitatilor de cazare vor fi…