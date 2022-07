Potop în țara temperaturilor de foc. Vremea a luat-o razna – VIDEO La fel ca și alte regiuni din Golf, Qatar a fost lovit de ploi abundente joi, provocand inundații majore intr-o țara neobișnuita cu acest tip de calamitate. Furtunile și ploile torențiale sunt rare pentru o luna iulie in Qatar. Incepand de joi dimineața, ploi și tunete au inceput sa cada in multe parți din Qatar. […] The post Potop in țara temperaturilor de foc. Vremea a luat-o razna - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a schimbat foaia in multe zone din tara. Furtunile violente, cu vijelii extreme au luat locul arsitei. Intr o localitate din Buzau oamenii numara pagubele: case si acoperisuri distruse si cruci in cimitir doborate. Pentru multi altii, ziua de azi a a fost ca o gura de oxigen cu vant si temperaturi…

- Vremea in București duminica, intre orele 12.00 - 22.00: temperaturi in scadere, ploi slabe și descarcari electrice dupa-amiaza. Prognoza speciala pentru București publicata duminica de Administrația Naționala de Meteorologie arata ca pe parcursul zilei vor fi innorari, iar din a doua parte a zilei…

- Daca v-ați facut planuri pentru acest weekend, va anunțam ca ANM a emis Cod Galben in Romania. Intervalul de incidența este de astazi, 10 iunie, și pana duminica, 12 iunie, in ziua de Rusalii. Din pacate, in acest weekend, vremea o ia razna pana duminica seara, vin furtunile in toata țara. Nici in Europa,…

- Vremea a facut ravagii in mai multe tari din Europa si a produs indundatii ample in Franta, Germania si Belgia. Mai bine de jumatate din Franta a fost sub avertizare de furtuni violente, cu grindina uriasa. O persoana a murit si alte 14 au fost ranite. Furtunile au devastat podgoriile si au intarziat…

- VREMEA in ALBA, 6-12 iunie: Se racorește, iar ploile și furtunile vor continua. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se mai racorește saptamana viitoare in județul Alba. Sunt anunțate și zile cu ploi și furtuni. In weekend va fi din nou mai cald. La munte, temperaturile vor varia intre…

- Vremea in Romania s-a schimbat brusc in ultimele doua zile. Furtunile, ploile și fenomenele meteorologice extreme au acaparat o buna parte din țara, insa nu se opresc aici toate acestea. Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța cu urmeaza un cod roșu de vreme rea. Lista localitaților afectate.

- Vijeliile, grindina și cantitațile mari de ploaie cazute in ultimele 24 de ore in toata țara au facut ravagii. Meteorologii anunța cand se va termina acest episod de vreme rea și vor aparea și primele temperaturi de vara. Vremea rea a facut prapad in orașe – mașini distruse, copaci cazuți, strazi inundate.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo valabila pentru perioada 9-23 mai. Meteorologii au anuntat ca dupa o zi (cea de 10 mai) in care valorile termice se vor situa in jurul celor normale, respectiv maxime de 21...23 de grade si minime de 8...10 grade, mediat regional, vremea…