Stiri pe aceeasi tema

- Regionalizarea si descentralizarea sunt teme care ar trebui dezbatute cu prioritate, considera Dorin Stanca, vicepresedinte al Organizatiei Municipale PNL Arad. „Aceste probleme sunt relevante pentru ca ne afecteaza pe noi, cei din vestul tarii in defavoarea altor zone, cum ar fi cele din sudul tarii.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.145 locuri de munca, in data de 9 iulie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.710, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 30.894 locuri de munca, in data de 29 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.176, Prahova…

- Primaria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, va invita, intre 4 și 8 iulie 2018, incepand cu ora 19:30, la Teatrul de Vara din Parcul Rozelor -Timișoara, la o noua ediție a sarbatorii internaționale a folclorului. Festivalul Inimilor va aduce la Timișoara spectacole de pe tot…

- Furtunile puternice au maturat judetele Teleorman și Arad, sambata seara. Romania nu scapa de fenomenele meteo extreme. Jumatate din tara se afla in continuare sub avertizare de vreme severa. Asta inseamna instabilitate atmosferica si ploi abundente. Potop in Teleorman Codul galben de ploi torențiale…

- In acest context, ANM a emis un Cod Glaben pana la ora 15:30 pentru urmatoarele localitați: Arad, Lipova, Vladimirescu, Ghioroc, Barzava, Livada, Covasinț, Tauț, Conop, Pauliș. In acest interval „se vor semnala frecvente descarcari electrice, local – averse torențiale, cantitați de apa ce vor totaliza…

- Finalul de play-out in Liga 1 a fost unul incendiar, dupa penalty-ul dictat de Sebastian Coltescu in meciul dintre Juventus Bucuresti si FC Voluntari. Cu scorul de 2-2, echipa lui Adrian Mutu s-a salvat de la retrogradarea directa, iar Ion Craciunescu si Adrian Porumboiu l-au criticat vehement pe…

- Nea Beni implineste azi 81 de ani. Solistul de folclor cu zambet molipsitor, cu voie buna, talent si milioane de fani, isi traieste linistit batranetea in casuta din comuna Barzava, judetul Arad, dar sa nu credeti ca e lipit de pat. Benone Sinulescu este ca argintul viu si onoreaza spectacole pe banda…