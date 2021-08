Agenția meteorologica japoneza JMA a raportat niveluri de ploaie fara precedent in departamentul Hiroshima și in nordul insulei Kyushu. Un nivel masiv de precipitații a provocat inundații și alunecari de teren in vestul Japoniei, lasand cel puțin un mort și doi disparuți sambata, 14 august. Autoritațile au emis cel mai inalt nivel de alerta de […] The post Potop in Japonia. 1,8 milioane de persoane trebuie sa-și paraseasca casele first appeared on Ziarul National .