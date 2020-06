In memoriam: Eroii nu mor niciodata. Sublocotenentul (pm) Ionel Gheorghita Dragusanu

Astazi se implinesc 14 ani de tragedia in care sublocotenentul pm Ionel Gheorghita Dragusanu si a pierdut viata in timpul unei misiuni de patrulare in teatrul de operatii din Afganistan.Transportorul in care se afla a trecut peste un… [citeste mai departe]