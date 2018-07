Potolirea furtunii "Putin credinciosule, pentru ce te ai indoit " Neincrederea, indoiala, frica, suspiciunea si lasitatea, sunt boli sufletesti care distrug speranta. Lumea Il cauta iarasi pe Domnul, care cu cateva zile in urma saturase doar cu cinci paini si doi pesti peste 5000 de barbati, afara de femei si copii. Au trait minunea si dupa ce au plecat s au mai strans 12 cosuri de firimituri: dar se obisnuisera cu supranaturalul. Evanghelia de astazi ne spune ca Mantuitorul a mai zabovit ceva timp vorbi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

