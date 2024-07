Poți ține pasul cu RYAA? – “I Spy” RYAA este noua voce care va zgudui scena urbana. Cu versurile ei indraznețe și sunetul dinamic, ea va caștiga rapid recunoaștere pentru stilul ei unic, care imbina elemente de hip-hop și trap. Cea mai recenta lansare a sa, “I Spy,” demonstreaza abilitatea sa de a impleti refrene catchy cu versuri taioase, creand un sunet fresh și captivant. “I Spy” este mai mult decat o melodie; este un imn pentru cei care muncesc și se straduiesc in viața de zi cu zi. Livrarea increzatoare și energia contagioasa a RYEI invita ascultatorii sa i se alature intr-o calatorie de autodescoperire și imputernicire. Piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aria Moon a lansat cea mai noua piesa de dragoste pentru sezonul calduros, “Vara de 4X”, care te poate face sa te indragostești de la primele acorduri! Artista a oferit detalii noi intr-un interviu despre melodia care duce cu gandul la apusuri de soare vazute la mare alaturi de o persoana speciala.…

- „NU MA DUC LA CLUB” e piesa perfecta pentru zilele in care, chiar daca drumurile te duc la munca, vrei totuși sa simți vibe-ul de petrecere. Theo Rose, DOMINO și Alessandra au creat piesa electronica perfecta, care te va face sa te miști pe ritmuri pline de energie. Indiferent daca ești in drum spre…

- In timpul Coldplay, de pe Arena Naționala, pe scena a urcat manelistul Babasha, care a interpretat cea mai noua piesa a sa, „Pai Naa”, o piesa huiduita la scena deschisa. Andrei Caramitru susține ca acest comportament al spectatorilor reprezinta rasismul unei bule care se considera elitista, democratica…

- Noul single al lui Dominic Neill, “Sober”, surprinde esența unei conexiuni de dragoste neclintite pe care protagonistul dorește sa o pastreze. Piesa imbina versuri pline de inima cu un ritm optimist și vesel, creand un peisaj sonor vibrant care rezoneaza cu ascultatorii la mai multe niveluri. In “Sober”,…

- Elena Gheorghe se alaturi din nou trupei Mandinga, la 19 ani de cand au ales drumuri separate in cariera, și lanseaza impreuna o noua melodie. Artista a fost cea care a facut primul pas spre colaborare.19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Data…

- Cea de-a douasprezecea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii poarta pe Emi și Cuza pe ritmuri afrobeat, dupa ce, la finalul ediției anterioare, ruleta le-a dezvaluit ca vor avea de interpretat o piesa care a fos

- Ionuț Cercel a ieșit in fața pe rețelele de socializare și a facut declarații, dupa ce Inter Milano a sarbatorit pe „Made in Romania”. Piesa lui este din nou virala, dupa 17 ani. Iata ce a marturisit cantarețul de manele despre tot ceea ce traiește in aceste momente!