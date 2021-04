Poți sau nu achita cu tichetele de vacanță benzina sau motorina? Temperaturile incep sa creasca, deci cei mai mulți romani iși pregatesc deja concediile din aceasta vara. Cei care primesc tichete de vacanța, trebuie sa știe și ei ce pot cumpara cu banii primiți. Din pacate, tichetele de vacanța nu pot fi folosite pentru achiziția de carburant . Totodata, ele nu pot fi instrinatate, iar in cazul in care o persoana face acest lucru, risca o amenda destul de mare. Totodata, potrivit datelor oferite de Ministerul Economiei , odata ce a primit voucherele de la angajator, beneficiarul nu le poate folosi decat in contextul vacanței in care va pleca. Mai exact, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

