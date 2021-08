Poți să dovedești vechimea dacă nu mai ai cartea de muncă? Care sunt pașii Nu iți face griji daca nu ai carte de munca, caci exista o modalitate foarte simpla prin care sa iți dovedești vechimea. Care sunt pașii? Vechimea in munca poate fi dovedita de acum doar cu o adeverința de vechime eliberata de la locul de munca. Mai exact, angajatorul este cel care poate oferi aceasta adeverința la solicitarea angajatului, acesta fiind singurul document care atesta vechimea ta in munca. Acest act poate fi solicitat angajatorului sau, daca acesta nu poate ori nu vrea sa il elibereze, direct inspectoratelor teritoriale de munca. De asemenea, atat tangajatorii, cat si institutiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul lunii iunie 2021, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 155 controale, din care 80 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 75 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 214 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Salariații vor putea sa obțina direct online informațiile despre vechimea in munca Salariații sau foștii salariați ai firmelor vor putea accesa online, in orice moment, Registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), in care angajatorii inregistreaza date cu privire la aceștia, inclusiv durata…

- Romanii trebuie sa știe ca vechimea in munca este atestata prin intermediul adeverinței de vechime in munca. Aceasta regula a intrat in vigoare in 1011, data la care a incetat emiterea carnetelor de munca. In ceea ce privește regulile regulile de care trebuie sa ținem cont, exista mai multe obligații…

- Romprest a anunțat sambata ca reia activitatea de ridicare a deseurilor din sectorul 1 al Capitalei, Clotilde Armand se ține clonț, iar in disputa a intrat și Ministerul Mediului. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat ca primarul Sectorul 1, Clotilde Armand are obligația de a se asigura ca serviciul…

- Romanii pot adauga pana la șase ani pe cartea de munca. Cum poate fi cumparata vechimea pentru pensie Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, așa ca multa lume se intreaba cum poate fi cumparata vechimea pentru pensie, astfel acest lucru este acum posibil deoarece Parlamentul a adoptat un act normativ…

- Romanii din Diaspora iși vor putea cumpara vechime in munca. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența, masura se adreseaza tuturor celor care au goluri in cartea de munca, iar masura e valabila in perioada 01 septembrie 2021 – 31 august 2023. Romanii din Diaspora iși vor putea cumpara vechime in munca. Ordonanța…

- Veste buna pentru romanii care vor sa aiba o pensie liniștita. Legea prin care va puteți cumpara vechime a fost votata, miercuri in plenul Camerei Deputaților. Astfel, termenul pana la care puteți cumpara vechime in munca a fost prelungit de la 1 septembrie 2001 pana la 1 septembrie 2023. Cu 304 voturi…

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat