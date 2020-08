Stiri pe aceeasi tema

- Dolph Lundgren, unul dintre cei mai apreciați actori ai filmelor de la Hollywood in anii '80-'90, a ajuns la 62 de ani. Lundgren a fost filmat la plaja, in Malibu, de paparazzi alaturi de logodnica sa cu 38 de ani mai tanara, Emma Krokdal. Nascut in Suedia, Dolph Lundgren arata imbatranit, in schimb…

- Lidia Buble este cu siguranța una dintre cele mai in voga artiste de la noi. Artista provine dintr-o familie numeroasa, cu unsprezece copii. Iata cum arata mama ei, pe care cantareața o supranumește eroina.

- Shurubel și-a cunoscut soția dupa ce a renunțat sa mai aștepte la o coada. M-am nascut pe 08.08.88, cel mai bun prieten este nascut tot pe 08.08.88, tații noștri au facut liceul și au lucrat impreuna și au ieșt la pensie in aceeași zi – ne-a spus un ascultator.