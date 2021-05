Doi ieseni au chemat in judecata Primaria comunei Barnova pentru a o obliga sa reabiliteze drumul care duce spre proprietatea lor. Acestia au cerut magistratilor Tribunalului sa oblige consiliul local la emiterea, in decurs de 10 zile, a unei hotarari prin care sa fie luate masuri concrete de refacere a caii de rulare. M.M. si G.L. au cumparat in 2018 un teren de 1.296 mp, unde a fost construita o casa, iar o alta urmand sa fie edificata. Teoretic, accesul (...)