Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test COVID negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test COVID negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Romanii se pregatesc de vacanța de vara, dupa o perioada in care planurile pentru concediu au fost puse in așteptare. Destinațiile preferate pentru vara anului 2021 sunt plajele din Grecia, Croația, Muntenegru și Bulgaria. Este de așteptat ca toate aceste țari sa iși deschida granițele pentru turiști,…

- Unde calatoresc romanii de Paște? Am gasit un articol pe Libertatea care spune așa: Grecia și Bulgaria sunt depașite de țarile exotice, din cauza pandemiei. Grecia nu are inca deschis sezonul turistic și are restricții pana pe 14 mai; Bulgaria e in continuare pe lista galbena a Romaniei; iar Turcia…

- Țarile luate cu ASALT de romani, de miniconcediul de Paște. Grecia și Bulgaria, depașite de destinații exotice Romanii iau cu asalt Egiptul pentru miniconcediul de Paște, aceasta fiind de departe cea mai cautata destinație de vacanța din strainatate, datorita faptului ca este accesibila și a vremii…

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- Vacanța de vara 2021. Potrivit ministrului Economiei și Turismului, intenția este ca turismul sa fie deschis cat mai repede. Insa acest lucru depinde de evoluția pandemiei de coronavirus. Cum vor putea merge in vacanțe romanii in 2021, veți afla in continuarea articolului.Vacanța de vara 2021. Cum vor…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…