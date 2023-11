Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania folosesc internetul intr-un ritm alert, consumand zilnic conținut online in timpul liber. Acest fenomen poate avea multiple implicații asupra vieții acestora, dar și asupra societații in general. Potrivit unei cercetari prezentate la Festivalul Național de Teatru, tanara generație…

- „Fundamentul credibilitații și integritații presei este independența redacționala. Orice compromis in aceasta direcție afecteaza nu doar aceasta libertate, dar și buna funcționarea a unei societați democratice”, susține IAB Romania.Mesajul asociației Interactive Advertising Bureau (IAB) in Romania,…

- In lumea in continua expansiune a cazinourilor online, posibilitatea de a crea propriul joc de slot devine o realitate tot mai accesibila. Cu o piața infloritoare, in special in Romania, aspiranții dezvoltatori de jocuri au acum la dispoziție numeroase instrumente inovatoare pentru a-și dezvolta și…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie,…

- Jocurile de cazinou și lumea gamblingului nu sunt de ieri, de azi, ci din vremea civilizațiilor antice – China și Egipt. Sunt dovezi care atesta ca oamenii practicau jocurile de noroc inca din antichitate, evident adaptate la acele vremuri. In decursul istoriei, aceasta industrie a trecut prin mai multe…

- Polițiștii vor ca punctul de amenda sa creasca cu 15% și sa ajunga la 165 de lei. Propunerea de majorare va fi susținuta de Ministerul de Interne. Polițiștii au propus ca amenzile sa creasca de la 1 ianuarie 2024 avand in vedere numarul crescut de abateri de la Codul Rutier care duc la accidente, Romania…

- Sectorul comertului electronic dedicat produselor farmaceutice inregistreaza, la nivel global, o crestere fara precedent, iar Europa de Est confirma rapid tendinta, Romania devenind a doua cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia, releva datele unei analize de specialitate. Astfel, anul trecut,…

