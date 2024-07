Poti fi mai sanatos, mai plin de energie si mai slab citind cartea semnata de dr. Mark Hyman.

Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperile de curent excepționale in dimineața zilei de duminica au lasat fara energie electrica mai multe parți din Austria. Potrivit martorilor, in jurul orei 10:26 a avut loc un accident intr-unul dintre cartierele Viena și in mai multe orașe din Austria de Jos. {{753766}}Operatorul de rețea Wiener…

- Bucurestiul are energie geotermala in nordul Capitalei si este pacat sa n-o folosim iar o data cu elaborarea studiului de fezabilitate si cu finantare din Fondul pentru modernizare, in cativa ani de zile, vom putea beneficia pentru prima data de energie g

- A face schimbari bruște in rutinele tale de alimentație și de viața poate parea destul de dificil. Prin urmare, dieta cu mere este mai mult o cura de detoxifiere care te ajuta sa pierzi 7 kilograme intr-o saptamana. Dezvoltata de dieteticienii German Motors, acest plan permite o pierdere sanatoasa in…

- Young Island Festival 2024 este absolut magic. Artiștii de top prezenți in acest weekend in Bacau transforma fiecare moment intr-o explozie de vibe bun, aducand impreuna mii de suflete intr-un ritm comun. Momentele pe scena au fost și sunt de neuitat. Artiști precum Irina Rimes, Subcarpați, Oscar, Petre…

- Comandamentul pentru energie se intruneste vineri dimineata, la ora 9,00, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Marcel Ciolacu.Seful Executivului a anuntat joi, in sedinta de Guvern, convocarea...

- In Romania, diferența intre producția și consumul de energie este enorma! Suntem nevoiți sa cumparam energie de la țarile vecine la prețuri uriașe, iar cand sistemul trece de un anumit prag, exista pericolul de Blackout, ceea ce reprezinta un dezavantaj major și dezechilibreaza mai multe sisteme vitale…

- Troița din incinta Bisericii Ortodoxe Cizer va gazdui un eveniment cultural deosebit in data de 13 iunie, la ora 12: lansarea celei de-a treia ediții a carții „Veronica din Salaj”. Semnata de Petru Galiș și Gheorghe Perneșiu, aceasta ediție adaugita și revizuita aduce o perspectiva noua asupra vieții…

- Pe masura ce vara se apropie, mulți dintre noi visam la zilele petrecute la plaja, purtand cu mandrie costumul de baie preferat. Pentru a obține silueta dorita, este esențial sa abordam procesul de slabire intr-un mod sanatos. Pierderea in greutate inseamna adesea diete restrictive și regimuri severe…