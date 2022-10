Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o lege care introduce in Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie.…

- Un grefier de la o judecatorie din subordinea Curții de Apel Bacau a fost concediat, in contextul in care s-a descoperit ca deține un certificat pentru grad de handicap accentuat, cu insoțitor.

- Un grefier de la o judecatorie din subordinea Curții de Apel Bacau a fost concediat dupa ce, la patru ani de la angajare, s-a descoperit ca grefierul deține un certificat pentru grad de handicap accentuat, cu insoțitor. Barbatul a contestat decizia Curții de Apel Bacau in instanța, iar Tribunalul Mureș…

- Un canadian a expus o problema pe care a avut-o cu mașina lui electrica Tesla, despre care a spus ca este un ”gunoi”. Mario Zelaya a relatat un incident bizar, pe contul sau TikTok. Mașina achiziționata, in 2013, pentru 140.000 de dolari, are probleme legate de acumulatorul defect al mașinii.La…

- Contractul individual de munca creeaza drepturi și obligații intre angajat și angajator pe perioada stabilita, formandu-se astfel un raport de munca intre parți. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii prevede 3 situații de incetare a contractului individual de munca de drept: ca urmare a acordului…

- Vineri in jurul orei 21:45, un tanar de 21 ani, din comuna Cerțești, judetul Galati, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 in afara localitatii Poiana Stampei, din directia Bistrita catre Vatra Dornei, dupa o curba periculoasa la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de mers i s-a rasturnat…

- Imaginile de dupa renovare cu o școala gimnaziala alfata intr-un sat din Romania au devenit virale pe rețelele de socializare. Mulțora nu le-a venit sa creada ca se afla la noi in țara.

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN 2, in localitatea Garoafa, județul Vrancea. Un autocar cu ucraineni s-a rasturnat, iar 23 de persoane ranite ușor au fost preluate de ambulanțe. Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc in jurul orei 2.45. Un autocar care se deplasa pe direcția…