​Potențialul impact al unei eventuale plafonări a sumelor ce pot fi recuperate din creditele de consum cesionate de bănci Zilele acestea, pe ordinea de zi a Comisiei buget, finanțe și banci din cadrul Camerei Deputaților se afla in discuție o propunere legislativa pentru modificarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Propunerea a fost aprobata deja in data de 26 februarie de catre Senat și stabilește, pe scurt, ca debitorii creditelor de consum a caror creanța a fost cesionata de catre banca vor putea sa se elibereze de obligațiile de plata prin achitarea a maxim dublului sumei cu care respectiva creanța a fost cumparata.Motivele care stau la baza acestei masuri, prezentate succint… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

