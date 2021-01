Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus care a aparut in Marea Britanie a fost depistata și in China, conform unei publicatii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citata de Agerpres.Aceasta tulpina virala a fost identificata la o femeie in varsta de…

- Statele Unite au raportat marti primul caz de Covid-19 confirmat a fi cauzat de noua varianta de coronavirus despre care e crezut ca a aparut in Marea Britanie si despre care cercetatorii spun ca este mult mai contagioasa, relateaza NBC.

- Epidemiologul și cercetatorul Octavian Jurma susține ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie a ajuns deja in Romania. Totodata, Jurma a explicat de ce nimeni nu vorbește despre acest lucru. Potrivit acestuia, faptul ca noua tulpina nu a fost detectata in Romania se datoreaza faptului…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…