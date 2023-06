Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul roman Alexandru Tomescu, profesor la Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, a susținut sambata, 17 iunie, concertul intitulat „Sarbatoarea viorii/ Fete du violon”, la Sala de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei (KBR), oferind publicului bogația…

- In perioada 15-17 iunie, la Timișoara se va desfașura cea de a IX-a ediție a Salonului internațional de invenții și inovații ”Traian Vuia”, eveniment care celebreaza cercetarea si inventica. Organizatorul evenimentului este Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai” din Timișoara. Salonul este…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20:00, in Parcul Rozelor, va avea loc un concert in care cap de afis este chitaristul Steve Hackett, fost membru al celebrei trupe Genesis. El va canta alaturi de trupa maghiara Djabe, iar in deschidere va performa grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan. Hackett…

- Joi si vineri, presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, va fi in Timisoara, urmand sa participe la mai multe intalniri si evenimente. Steinmeier a ajuns astazi in Romania, intr-o vizita de stat, la invitatia omologului sau roman Klaus Iohannis. Presedintele german are tot azi mai multe intalniri…

- Targul de Adopții 2023 – „#AdoptaCuUSVT” este organizat de Asociația Studenților in Medicina Veterinara din Timișoara – cu sprijinul Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. In cadrul acestui eveniment, peste 50 de animale fara stapan (din adaposturi) sunt aduse in campusul…

- Marian-Daniel Vasile, student al Facultații de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, a obținut premiul intai la Secțiunea A, dedicata facultaților de matematica și informatica, cu un punctaj de 39 de puncte dintr-un total de 40, la Concursul Național Studențesc de…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana se afla luni si marti la Paris, unde va avea intalniri cu inalti oficiali francezi si va participa la un dialog cu studenti in cadrul unui eveniment organizat de Universitatea "Sciences Po", potrivit Agerpres.

- Experiența Timișoarei in ceea ce privește Capitala Culturala ar putea schimba modul in care Parlamentul European privește acest subiect. In perioada 3 – 5 aprilie, 2023, la Timișoara a avut loc vizita Comisiei pentru Cultura și Educație (CULT) din Parlamentul European. S-au purtat discuții cu cei din…