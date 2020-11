Potapi Arpad Janos:Supravietuirea maghiarilor nu poate fi garantata decat daca urmam calea lui Gabor Bethlen

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru politica nationala din Ungaria, Potapi Arpad Janos, a declarat, duminica, la Targu Mures, in timpul ceremoniei de dezvelire a statuii principelui Bethlen Gabor, ca dupa 20 de ani, municipiul a redevenit liber datorita faptului ca, indiferent de etnie, romanii si maghiarii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminica, la Targu Mures, in timpul ceremoniei de dezvelire a statuii principelui Transilvaniei din perioada 1613-1629, Bethlen Gabor, la 440 ani de la nasterea acestuia, ca manifestarea are loc in "imprejurari atipice", in contexul pandemiei de coronavirus.…

- FC Argeș a anunțat pe contul oficial de Facebook doua noi transferuri: este vorba despre croații Antun Palic și Luka Maric, ambii trecuți pe Dinamo în urma cu ceva timp. Antun Palic (32 de ani) a fost chiar și capitanul câinilor, el evoluând în Ștefan cel Mare în…

- Secretarul de stat in Ministerul ungar al Justitiei susține ca organizatiile care asigura materialul complementar la raportul Comisiei Europene privind statul de drept sunt sustinute de fundatia lui George Soros, informeaza Rador.Pal Volner a subliniat: potrivit datelor existente, din cele…

- Anuntul a fost facut de Tamas Menczer, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Comertului Exterior, potrivit MTI. Secretarul de stat a precizat ca participarea la vot a tuturor celor interesati este considerata un lucru important si, in consecinta, autoritatile au hotarat sa…

- Potrivit MTI, Arpad Janos Potapi a comentat declaratia lui Klaus Iohannis, afirmand: "Klaus Iohannis ar trebui sa stie ca sasii au fost invitati in Transilvania de catre regii maghiari, la inceputul anilor 1200, iar Pamantului Craiesc i s-au asigurat privilegii si autonomie de care locuitorii lui s-au…

- Secretarul de Stat de la Budapesta Arpad Janos Potapi a declarat vineri pentru Kronika, cotidian de limba maghiara care apare in Romania, ca președintele Klaus Iohannis nu a intors maghiarilor din Transilvania sprijinul pe care aceștia i l-au oferit la alegerile prezidențiale. Potapi a facut și o paralela…

- Incepand de mați, Ungaria și-a inchis frontierele pentru cetațenii straini. In urma deciziei Comisia Europeana a facut un anunț. Ce a anunțat Comisia Europeana dupa decizia maghiarilor Marți, Ungaria a inchis frontierele pentru cetațenii straini, insa, luni seara a anunțat unele excepții pentru turiștii…