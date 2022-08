Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 6 iulie, vor fi disponibile in vanzare alte 20 mii de abonamente de calatorie de tip G-6, pentru calatorii generali, cu perioada de valabilitate de 6 luni, aceste abonamente fiind cele mai solicitate de catre calatori, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- De m iine, 6 iulie, vor fi disponibile in v inzare alte 20 mii de abonamente de calatorie de tip G-6, pentru calatorii generale, cu perioada de valabilitate de 6 luni, aceste abonamente fiind cele mai solicitate de catre calatori. Potrivit primarului general Ion Ceban, prețul acestora este de 972 lei…

- 12 mii de abonamente noi pentru transportul public s-au vandut in prima zi in care au fost repartizat in cele 95 de puncte de vanzare de pe teritoriul municipiului Chișinau.La prima etapa au fost date in tipar circa 129 de mii de abonamente.

- Noile abonamente pentru calatoria cu transportul public vor putea fi achiziționate incepand de sambata. Asta in contextul in care incepand din1 iulie intra in vigoare tariful de șase lei pentru calatoria cu troleibuzul și autobuzul.

- Incepand de vineri, 10 iunie 2022, clubul FC Argeș a pus in vanzare abonamentele pentru sezonul competițional 2022-2023. Cardurile de abonat vor fi disponibile la Fan Shop FC Argeș, situat la parterul Casei Carții din Pitești. Abonamentele vor fi valabile la toate meciurile din sezonul regular, dar…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanța a anuntat, vineri, 3 iunie, ca incepand de luni, 6 iunie, vor fi puse in vanzare abonamentele pentru anul competițional 2022-2023. Acestea sunt valabile la toate partidele „marinarilor” de pe teren propriu (campionat regulat / play-off / out + Cupa Romaniei).…

- Fanii UNTOLD au ocazia sa iși achiziționeze, pe langa abonamente, și bilete pentru o zi de festival, incepand din 16 mai.Cei care vor sa se distreze in universul magic UNTOLD au la dispoziție doua variante de bilete de o zi: biletul General Access, la prețul de 50 de euro + Taxe sau biletul VIP Access,…

- Incepand de astazi, ora 15:00, se vor pune in vanzare biletele pentru meciul dintre Potaissa Turda și CSM Bacau. Meciul este programat miercuri, de la ora 16:00, și este ultimul pentru formația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!