- Un aristocrat multimilionar, care in urma cu un an a publicat un anunț prin intermediul caruia iși dorea sa-și gaseasca o soție tanara, este inca singur și dispus sa ofere din ce in ce mai mult pentru...

- In Franta, un consilier prezidential este concediat si plasat in arest, el fiind vizat de doua anchete, dupa ce a fost filmat, pe 1 mai, in timp ce lovea un manifestant. Aceasta afacere tinde sa ia forma unei crize politice. Ministrul de interne urmeaza sa fie audiat pe aceasta tema, luni, an comisia…

- Inregistrarea video din mai a fost publicata miercuri, 18 iulie, in Le Monde și ar putea avea un efect daunator imaginii președintelui Franței, deoarece ofițerul Alexandre Benalla a facut parte din staff-ul de securitate al Palatului Elysee.

- Sarbatorirea victoriei Franței in finala Campionatului Mondial de Fotbal impotriva Croației s-a transformat in haos. La Paris, un grup de circa 30 de persoane, purtand maști de ski, au spart și jefuit un magazin de lux pe Champs Elysees, filmand intreaga scena. Lupte de strada au izbucnit in zona centrala…

- Premierul Viktor Orban va reprezenta Ungaria la summit-ul Grupului Visegrad -Franța, care va avea loc joi la Bruxelles. Tema principala care va fi abordata la acesta intalnire va fi despre cea mai acuta problema a Europei: migratia.

- Mii de oameni au iesit in strada in memoria actritei de comedie Eurydice Dixon, a carei moarte a starnit furie publica, scrie BBC. Eurydice Dixon, in varsta de 22 de ani, a murit cand se intorcea de la...