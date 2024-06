Stiri pe aceeasi tema

- Fostul guvern polonez, condus de Partidul Lege si Justitie (PiS), a spionat cateva sute de persoane folosind software-ul israelian Pegasus, indica un raport elaborat de Biroul procurorului general al Poloniei si adresat parlamentului, transmite marti DPA. Programul informatic israelian a fost utilizat…

- Rusia si Ucraina au negociat doua luni cu ajutorul medierii Turciei restabilirea intelegerii care a permis pana in iulie anul trecut exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor maritim sigur in Marea Neagra si chiar au ajuns la un acord in acest sens care urma sa fie anuntat public de Ankara, dar…

- UPDATE Riposta asteptata din partea Israelului dupa atacul fara precedent al Iranului care a vizat teritoriul sau pare sa fie cantarita mai bine, mai ales dupa ce comunitatea internationala, in frunte cu SUA, a indemnat la retinere, riscul de escaladare in regiune fiind foarte mare. Insa in randul guvernului…

- Fostul ministru al Energiei, controversatul liberal Virgil Popescu, a anuntat ca se inscrie in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin. ”Astazi, in prezenta, a peste 500 de liberali, am anuntat ca imi asum candidatura la primaria municipiului Drobeta Turnu Severin.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va discuta cu echipa de control si cu managementul Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Capitala despre activitatea din Sectia de Terapie Intensiva, vineri, in cadrul vizitei la aceasta unitate. „Vreau sa stiu exact cum se desfasoara…

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi un proiect de lege care inaspreste mobilizarea in fortele armate, informeaza AFP, care apreciaza ca este vorba despre un text controversat pentru ca nu prevede si un termen de lasare la vatra pentru militari. „Gata! Legea privind mobilizarea a fost adoptata. 283 (de…

- Frisoane pentru Partidul Comasat Roman, asa cum este alintata coalitia PSD-PNL, dar si pentru George Simion. Un sondaj realizat de INSCOP privind intenția de vot pentru alegerile prezidențiale arata ca Mircea Geoana s-ar afla pe primul loc in primul tur. Pe locul doi se situeaza Marcel Ciolacu. George…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale primarilor, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei…