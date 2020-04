Pot să merg la spital doar dacă sunt infectat COVID-19? Din cauza ordonanțelor militare toate spitalele se ocupa in momentul actual doar de oamenii infectați cu Coronavirus. Intrebarea mea este cand anume se vor putea ocupa din nou cadrele medicale de ceilalți pacienți care au nevoie urgenta de operații, de tratamente oncologice? Raspuns: Departamentul pentru Situații de Urgența a dat publicitații miercuri, 8 aprilie a.c., o […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

