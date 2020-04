Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a precizat ca testele PCR sunt cele mai bune in lupta cu noul coronavirus, pentru ca detecteaza prezența virusului in organism, nu dupa ce el a trecut, astfel ca se pot lua masurile necesare. Rafila a explicat ca in spitale sunt testați…

- Pentru a treia zi consecutiv mii de romani iau calea strainatații in cautarea unui caștig. Mulți și-au pierdut locurile de munca din cauza crizei, fie ca au fost in comerț sau construcții. Teama de epidemie nu e foarte mare, daca se respecta regulile.

- Mai multe clauze ilegale apar in contractele de munca semnate vineri de romanii care vor sa plece in Germania. In plus, oamenii au primit contractele cand erau in aeroport si se pregateau de decolare si acolo le-au si semnat. Informatia a fost prezentata in exclusivitate, vineri,…

- Pandemia de coronavirus este unul dintre raspunsurile naturii la acțiunile oamenilor care au ignorat actuala criza climatica. Declarația a fost facuta de Papa Fracncis, intr-un interviu publicat de The Tablet, informeaza CNN, citeaza digi24.ro.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie a raspuns la intrebarea pe care fiecare roman o are pe buze: cand vom putea ieși din case? „Eu cred ca dupa data de 15 mai. Dar atenție, nu distanțarea sociala sa nu mai fie necesara, o reducere a masurilor legate de distanțarea sociala,…

- Gigi Becali a relaxat condițiile din negocierea pentru Florinel Coman (21 de ani). Sunt șanse mari ca atacantul de la FCSB sa treaca la Orlando City in curand, pentru un preț de 9 milioane de euro, bani pe care Gigi ii accepta și in mai multe tranșe. Pandemia de coronavirus l-a ieftinit pe Florinel…

- "Am primit o solicitare din partea unui client, cu care deja suntem in legatura pentru a identifica cea mai potrivita soluție. Pentru moment, este singurul caz persoana fizica", a declarat, pentru Profit.ro, Roxana Cristea, Head of Retail Lending la ING Bank. Banca discuta deja soluții pentru…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…