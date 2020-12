POT ⎪ Povestea unei tabere de artă 2020 este anul in care am aflat ca pot sa dau tot ce pot. Alaturi de o echipa de oameni creativi, entuziaști și generoși, am reușit sa le oferim unor copii instituționalizați din Oltenia, mai intai, o tabara de creație și creativitate, iar mai apoi, cateva cadouri de Craciun. POT... The post POT ⎪ Povestea unei tabere de arta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

