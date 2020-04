Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe intrebari ii framanta pe romani, ca urmare a decretarii starii de urgența. Una dintre acestea este: pytem folosi aceeași declarație pe propria raspundere doar cu schimbarea datei?„Avand in vedere ca din cauza restricțiilor este dificil sa gasim foi pentru completarea declarațiilor pe proprie…

- "Avem voie sa mergem la pescuit sportiv, in plina pandemie de coronavirus?", este una dintre intrebarile care ii framanta pe oameni in aceste zile. Autoritațile romane au dat un raspuns categoric."In cazul pescuitului sportiv, chiar daca acest tip de activitate se practica in general in mod independent…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Autoritatile anunta ca spitalele romanesti dispun de 2.653 de paturi ATI si de 1.361 de ventilatoare mecanice. Cel mai recent bilant arata ca Romania a inregistrat cea mai mare crestere de imbolnaviri cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore."La acest moment dispunem la nivelul spitalelor de 2.653…

- Dupa ce Ministerul de Externe le-a spus ca repatrierea trupului neinsuflețit nu intra in atribuțiile sale, familia femeii decedate in Italia a hotarat sa acționeze pe cont propriu. Autoritațile s-au trezit cu sicriul la granița. Pe 14 martie, Grupul de Comunicare Strategica de la București anunța printr-un…

- Numarul cazurilor de coronavirus in Romania a ajuns duminica la 139. Totodata autoritațile anunța ca informațiile despre cazurile noi vor fi comunicate doar in buletinele informative (2/zi), unul la ora 10.00, altul la ora 18.00, incepand de luni. Update ora 17: Grupul de comunicare strategic anunța…

- Autoritatile romane informeaza ca sambata dupa-amiaza a fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național. Este vorba despre un barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata,…

- Cu privire la cetațeanul ucrainean infectat cu COVID-19 și care ar fi revenit din Italia, prin Romania, Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca, la acest moment, autoritațile romane sunt in dialog cu autoritațile ucrainene pentru verificarea traseului acestuia și obținerea datelor necesare…