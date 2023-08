„Pot îmbogăți câțiva norocoși”. Revine mania acțiunilor meme Acțiunile meme s-au intors din morți, potrivit The Economist. Au depașit restul pieței bursiere, indicele meme crescand cu aproape 60% pana acum in acest an, depașind S&P 500 din SUA cu aproximativ 40 de puncte procentuale. Randamentele pentru participațiile individuale sunt „și mai nebunești”, completeaza analiștii, recunoscand in același timp ca multe dintre ele au […] The post „Pot imbogați cațiva norocoși”. Revine mania acțiunilor meme first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.400 de persoane au fost legitimate și peste 1.500 de conducatori auto testați pentru alcool sau droguri, in cadrul unor ample acțiuni, desfașurate de polițiștii salajeni, in sistem integrat, alaturi de jandarmi și reprezentanți ai altor structuri de aplicare a legii. Au fost aplicate 885 de…

- Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru buget și vicepreședinte PPE, a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre declarațiile și acțiunile lui Viktor Orban in relația cu Rusia și Uniunea Europeana. Europarlamentarul a spus ca acestea sunt „periculoase pentru unitatea Uniunii…

- Romanii au inceput sa subscrie de vineri dimineața la oferta publica inițiala a companiei Hidroelectrica, in vederea listarii pe Bursa de Valori București. La ora 10:00 au subscris de peste 26 milioane lei.

- Procurorii militari au refacut șirul evenimentelor și acele zile și sustin ca, in zilele de 11 si 12 iunie 1990, autoritatile statului au hotarat sa declanseze un atac violent impotriva manifestantilor aflati in Piata Universitatii din Bucuresti. Aceștia militau in principal pentru adoptarea punctului…

- In lumea investițiilor, sectorul imobiliar a fost intotdeauna considerat una dintre cele mai profitabile și sigure opțiuni. Investiția in imobiliare ofera multiple avantaje, cum ar fi generarea de venituri pasive, creșterea valorii proprietaților in timp și diversificarea portofoliului de investiții.…

- Primaria Constanta a reluat ieri actiunile de deratizare, necesare pentru mentinerea sanatatii intregului oras.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, acestea sunt amplasate momeli toxice in toate zonele orasului, inclusiv in parcuri, promenade, scuaruri si platforme de deseuri. Acestea se amplaseaza…

- Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, a condamnat confruntarile din nordul autoproclamatului Kosovo și a facut apel la o detensionare a situației. UE condamna in mod ferm violențele șocante de la Zvecan. Acțiunile violente comise impotriva soldaților KFOR (Misiunea internaționala condusa de NATO…

- Coreea de Nord a confirmat marti lansarea unui satelit militar spion in iunie pentru a "face fata actiunilor militare periculoase ale Statelor Unite", potrivit agentiei oficiale de presa KCNA, transmite AFP, citat de Agerpres."Satelitul de recunoastere militara numarul 1" va fi "lansat in iunie"…