Pot fi interzise petrecerile în familie de sărbători? Ce spune șeful DSU Se apropie o perioada importanta din an și anume sarbatorile de iarna, pe care le vom petrece intr-un mod cu totul special din cauza pandemiei de coronavirus. Momentan nu știm cum le vom petrece exact, fiindca autoritațile nu au anunțat masurile care se vor lua in acea perioada. Cu toate acestea, Raed Arafat a spus ca este greu ca numarul persoanelor de la o petrecere privata sa fie limitat, deși in alte țari europene s-au luat astfel de masuri. Conform lui Arafat, legislația din Romania nu permite acest lucru. „Daca vorbim de intalnire privata in casa unei persoane, nu putem sa o limitam. Putem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ce facem de sarbatori?”, este una dintre intrebarile aflate pe buzele tuturor in aceasta perioada. Romanii sunt mai mult decat convinși ca in perioada sarbatorilor de iarna ne vom afla intr-o noua stare de urgența, chiar daca autoritațile nu au vorbit niciodata despre aceasta posibilitate. Mai mult,…

- De luni in Romania intra in vigoare noi reguli și restricții. Aniversarile, petrecerile și sarbatorile vor fi interzise indiferent daca acestea sunt planificate intr-un spațiu inchis sau deschis. Conform noilor reguli oamenii nu vor putea da petreceri la ei acasa, insa intrebarea care se pune este cum…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a afirmat, vineri, ca, desi vor fi interzise reuniunile cu prilejul unor sarbatori, nu pot fi impuse restrictii in interiorul locuintelor private, mentionand ca nu exista o legislatie care sa permita acest lucru, dar sfatul este ca invitatii la astfel de evenimente…

- Vasile Banescu a avut o recactie dupa ce s-a anuntat ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva Covid-19. "Noi cred ca trebuie sa ne concentram pe ce putem face in viitorul imediat. A vorbi despre anularea sarbatorii de Craciun mi se pare total deplasat in…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva Covid-19. El susține ca oamenilor le va fi imposibil sa petreaca Sarbatorile așa cum o faceau in anii trecuți.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie:…

- Raed Arafat a fost intrebat daca Romania va ajunge in zece zile sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu COVID. Acesta a explicat ca, din pacate, scenariul este destul de aproape de a deveni realitate, din cauza raspandirii comunitare foarte extinsa. „Daca nu se va rezolva problema…

- Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, Virgil Musta, a declarat ca s-a ajuns la un nivel de infectare atat de mare, incat orice persoana pe care o intalnim poate fi considerata posibil infectata și poate reprezenta un risc. “Asistam la drame in familie, unde nu…

- "Eu nu știu care sunt scenariile la nivelul Guvernului legate de o eventuala creștere a numarului de cazuri, eu pot sa va spun ca, in mod evident, numarul de cazuri a crescut, daca comparam cu ceea ce s-a intamplat in perioada anterioara. Am trecut de la 1,200 de cazuri, media saptamanala, pe la…