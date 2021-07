Posturile TV de sport ale Telekom au fost preluate de Orange

Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania a cedat canalele de sport catre Orange Romania, informeaza paginademedia.ro. In urma tranzacției, compania franceza Orange detine urmatoarele posturi: Telekom Sport 1, Telekom Sport 2, Telekom Sport 3, Telekom Sport 4, Telekom Info. Tranzacția a avut loc dupa ce Orange a cumparat pachetul…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova vor disputa cea de-a 22-a ediție a Supercupei Romaniei. Meciul este programat de la ora 20:00, pe Arena Naționala și va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. CFR Cluj este campioana en-titre, in timp ce CS Universitatea Craiova este…

- Rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului și Consiliului Național al Audiovizualului au fost respinse, aseara, de catre Plenul Reunit al celor doua camere ale Parlamentului. Planul coaliției de guvernare...

- Modificarea articolului de lege prin care presedintele Consiliului National al Audiovizualului (CNA) poate fi demis prin respingerea raportului de activitate "a fost dur criticata de un grup de organizatii media, care au subliniat ca aceasta procedura de demitere atenteaza grav la independenta fata…

- Primarul Sectorului 1 se arata deranjata de faptul ca jurnaliștii unui post de televiziune transmit in direct din fața casei sale, de pe domeniul public, și amenința cu „plangeri penale pentru harțuire și violarea vieții private”. Mai mult, promite dezvaluiri. Fara sa nominalizeze postul de televiziune,…

- Chindia joaca acasa cu Poli Iași, de la 15:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din play-out Chindia - Poli Iași, liveTEXT de la 15:00 Click AICI pentru live+statistici! Chindia - Poli Iași, echipe probabile: CHINDIA: 25. Aioani…