- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Turciei sa respecte angajamentele in materie de imigratie, in conditiile in care Administratia Recep Tayyip Erdogan a amenintat ca nu va mai opri extracomunitarii sa ajunga in Europa, transmite Mediafax."Din punctul nostru de vedere, acordul este valabil…

- Turcia incerca sa determine UE sa puna presiune pe Rusia și Siria prin deschiderea rutei de migrație catre Europa. Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci…

- Sute de migranti au pornit, vineri, prin nord-vestul Turciei, spre la granitele tarii cu Bulgaria si Grecia, informeaza presa turca, dupa ce un un inalt oficial turc a declarat ca Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. Ankara a anuntat ca 33 dintre militarii sai au fost ucisi…

- Turcia nu a anuntat in mod oficial vreo schimbare in politica sa privind refugiatii, a declarat vineri Comisia Europeana, care a adaugat ca se asteapta ca Ankara sa-si respecte angajamentele asumate cu privire la tinerea sub control a fluxurilor de migranti catre Uniunea Europeana, transmite Reuters.…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat, vineri, un inalt oficial turc, ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei.

- Declaratia a fost facuta in anticiparea sosirii iminente a refugiatilor din regiunea Idlib din Siria, unde aproape 1 milion de oameni si-au parasit locuintele pentru a fugi din calea razboiului dintre fortele guvernamentale siriene, ajutate de Rusia, si rebelii sustinuti de Turcia. Politia turca, paza…

- Atacurile asupra unor pagini de internet ale unor institutii de stat si ale unor organizatii din Europa si Orientul Mijlociu se crede ca sunt opera unor hackeri care actioneaza în interesul guvernului turc, potrivit relatarilor agentiei Reuters, care citeaza trei demnitari occidentali (doi…

- Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli. Fortele siriene si ruse au…