Posturile de şofer, inginer şi contabil – cele mai căutate de către români Din cele aproape 600.000 de cautari efectuate in luna august pe platforma de recrutare ejobs.ro, cele mai multe au venit din partea șoferilor, inginerilor și contabililor, potrivit Start UP. Un numar mare de cautari au avut și joburile remote ( n.n-un concept care defineste munca la distanta), care alaturi de cele part-time au inregistrat o creștere de aproximativ 10% fața de luna trecuta. Tot in evoluție fața de luna iulie s-au aflat și cautarile pentru locurile de munca disponibile in IT, in special pentru Java Developer. In ceea ce privește munca de acasa, ultimele luni au marcat atingerea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

