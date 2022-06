Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: PROIECT DE HOTARARE Nr. 116/06.06.2022…

- Dosarele beneficiarilor au fost depuse la Primaria Constanta in perioada 2017 2018 Potrivit proiectului de hotarare care poate fi consultat in sectiunea "documente", este vorba despre trei repartitii Consilierii locali municipali vor adopta in sedinta ordinara din 30 mai, repartizarea unor locuinte…

- In premiera, actul normativ prevede și sancțiuni contravenționale intre 500 și 5000 de lei, pentru neinregistrarea datelor in RENV, aflat in proprietatea și administrarea Institutului Național de Sanatate Publica. Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul a aprobat astazi, proiectul de Hotarare privind…

- Hotarari luate in Sedinta Ordinara a CJ Buzau din data de 10 mai 2022. Consiliul Județean Buzau, Avand in vedere: - referatul Președintelui Consiliului Județean Buzau de inițiere a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 7403/03.05.2022; - raportul comun al Direcției juridice…

- Consilierii generali ai Capitalei au respins, joi, un proiect de hotarare prin care de la bugetul Municipiului Bucuresti se acorda un imprumut de 20 de milioane de lei, fara dobanda, pentru o perioada de un an, Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., societate la care municipalitatea este…

- Numarul maxim de posturi in Ministerul Digitalizarii va fi majorat cu 87 de posturi, de la 271 de posturi in prezent la 358 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora, potrivit unui proiuect de Hotarare aflat joi pe agenda Guvernului. De asemenea, va fi inființat un nou…

- MApN a postat pe site-ul sau un proiect de OUG care completeaza articolul 9 al Ordonantei nr. 122 din 28 august 1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale. Principala prevedere adaugata este cea potrivit careia „Fortele…

- Sedinta extraordinara convocata de indata 5 aprilie, ora 15.30, a Consiliului Local al municipiului Tulcea. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 85 20.04.2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor…