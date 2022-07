Posturi vacante la Liceul Teoretic Constantin Bratescu Isaccea, judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu" organizeaza concurs n judetul Constanta, in data de 25.07.2022, ora 10 proba scrisa, ora 11.30 proba practica si la ora 12.00 interviul, pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de ingrijitor cu norma intreaga, la Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu,…

- Primaria Comunei Cuza Voda, cu sediul in comuna Cuza Voda, Str. Medgidiei nr. 58, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a trei functii contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, respectiv doua functii de referent, clasa III, grad profesional debutant, o functie inspector, clasa…

- Primaria Comunei Greci, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata pe durata implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 6 din anexa la O.U.G. nr. 63 2010 ndash; 3 ani , a functiei contractuale de executie, vacante,…

- Primaria Comunei Topolog, cu sediul in localitatea Topolog, judetul Tulcea, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale temporar vacante, in cadrul institutiei.1. Inspector I post contractual temporar vacant, pe perioada determinata.Conditii de participare la concurs: nivelul studiilor…

- Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14, Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale, de executie, vacante, dupa cum urmeaza: Muncitor, treapta I; Muncitor, treapta II.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la…

- Liceul Teoretic "Gheorghe Munteanu Murgoci", Macin, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale, de executie, vacante, de: 1 post cu 0,5 norma de ingrijitor, la Gradinita nr. 2 Macin, din Strada Cetatii nr. 19, judetul Tulcea;…

- Liceul Teoretic "Constantin Bratescu", Isaccea, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante, de secretar II S 0,5 norma .Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Angajari la STAT: POSTURI vacante in instituțiile publice din județul Alba. Condiții pentru candidați și calendarul concursurilor Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții,…