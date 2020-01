Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, marti, reorganizarea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor si a Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Cateva sute de posturi au fost eliminate, potrivit lui Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. "Astazi in sedinta de guvern au fost adoptate cateva hotarari de guvern…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat ca in conturile instituției vor intra, marți, 1,24 de miliarde de euro, conform declarației de cheltuieli APIA, din plațile facute anul trecut.„Vreau sa va informez ca astazi BNR a confirmat ca intra, maine (marți-n.r), in contul Ministerului Agriculturii,…

- Personalul Ministerului Afacerilor Interne vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2020. Aproximativ 110.000 de polițiști vor caștiga, in medie, intre 200 și 400 de lei, valoare bruta, se arata intr-un comunicat MAI.In urma demersurilor ministrului afacerilor interne, Ion Marcel Vela, și a aprobarii…

- Bugetul de stat pe 2020 va fi in continuare unul pe minus, construit pe un deficit prognozat la peste 40 de miliarde de lei, potrivit unui prim proiect pregatit de Guvern, care prevede o scadere a alocarii pentru Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii comparativ cu 2019, dar cresteri la Aparare…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 16 decembrie. Sunt vacante 359 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- "In cursul serii trecute, printr-o adresa a inspectorului sef de la Inspectia Muncii mi s-a adus la cunostinta ca nu mai sunt fonduri in bugetul Inspectiei Muncii, respectiv al inspectoratelor teritoriale de munca, pentru salariile aferente lunii noiembrie. La solicitarea mea de a-mi explica cum…

- Conform datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 27.042 locuri de munca.