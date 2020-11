Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca județul Timiș a trecut de rata de infectare cu Covid-19 de 4 la mia de locuitori, aflandu-se in zona roșie, iar Timișoara de 5,5 Asociația Școlilor Particulare (ASP) cere Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) redeschiderea școlilor care au fost inchise canc localitațile au…

- Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu” Timisoara face angajari. Se cauta medici, infirmiere, asistenți, pentru structura de sprijin epidemiologic. Angajarile se fac pe perioada determinata. Se cauta un medic specialist in specialitatea anestezie și terapie intensiva, pentru structura de sprijin…

- Se fac angajari la Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu” Timișoara. Spitalul angajeaza, pe perioada determinata, medici specialiști in anestezie și terapie intensiva, dar și infirmiere și ingrijitoare, majoritatea posturilor fiind disponibile pentru Structura de sprijin epidemiologic.

- Timișoara intra oficial in scenariul roșu! Cu o rata a infectarilor de 3,39 la mia de locuitori, in Timișoara se aplica restricții. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a hotarat inchiderea restaurantelor, a școlilor și a decis ca masca este obligatorie in oraș. CJSU a decis suspendarea…

- Spitalul Militar de Campanie de nivel ROL 2 COVID-19, prin Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila", angajeaza fara concurs, pe perioada determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, personal pentru 53 de posturi. Cele mai cerute sunt: asistent…

- Bolile de inima sunt in topul celor mai intalnite afecțiuni. Recent a fost marcata Ziua Internaționala a Inimii (World Health Day), iar medicii din cadrul Secției de Cardiologie a Spitalului Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” Timișoara: Lt. col. medic Mihaela Nicolin, Cpt. medic Cristina…

- Cum era de așteptat, prima saptamana de școala aduce și primele cazuri de coronavirus. In Timiș, doi elevi cu Covid-19 sunt internați in spital. Sunt și trei cadre didactice internate. O ingrijitoare de gradinița a fost depistata in aceasta dimineața cu Sars-Cov-2. Elevii dintr-o clasa de la Colegiul…

- Cursurile la Scoala Generala nr. 19 Avram Iancu din Timisoara se vor desfasura exclusiv online, cel putin 14 zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce s-a descoperit ca la scoala respectiva trei cadre didactice au fost depistate cu coronavirus. La randul lor,…