Postura corectă la birou: de ce e importantă şi cum să o controlezi Daca la finalul unei zile de lucru la birou te ridici de pe scaun cu dureri de spate, cel mai probabil pozitia in care stai in fata calculatorului nu e corecta. Poate cunosti deja principiile unei posturi adecvate, nu doar la birou, ci si in timpul activitatilor de zi cu zi, dar pastrarea unei pozitii corecte a corpului poate fi o provocare pentru multe dintre noi. Cu toate acestea, este important sa ințelegem ca o postura deficitara este mai mult decat o simpla problema de estetica, ci poate avea unele consecințe grave asupra sanatații. Cand stai aplecata peste masa de lucru, ore in sir, in fiecare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

