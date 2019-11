Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata Post-ul Post vacant in AFIR Dambovița. Condițiile de concurs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doctorița Doina Iancu, de la Maternitatea „Elena Doamna”, și-a pus in cap o pacienta. A incercat sa-i inchida gura cu 5.000 de lei. Fosta pacienta susține ca Iancu inregistra internari fictive, dar se faceau decontari. „La sarcina anterioara am colaborat cu doamna doctor. Am cerut fișele de internare…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunța organizarea concursului pentru ocuparea unui post de ofițer, prin incadrare directa. Inscrierile se fac pana luni inclusiv. Concursul este organizat de Inspectoratul General al Poliției Romane pentru postul de ofițer specialist II la Inspectoratul de Poliție…

- Comisia de concurs a Spitalului Motru a validat pe data de 1 octombrie 2019 dosarele celor 11 candidați, intrați in cursa pentru postul vacant de asistent medical debutant la cabinetul de medicina interna și compartiment cronici a unitații medicale. Acest concurs se organizeaza a treia oara, noutatea…

- Unitatea Militara 02034, Cernavoda, organizeaza concurs, in baza H.G. 286 2011 si H.G.1027 2014, la sediul U.M. 02034, Cernavoda, din strada Hinogului nr. 1, judetul Constanta, in data de 08.10.2019, incepand cu ora 09.00, proba scrisa si practica, iar in data de 14.10.2019, ora 10.00, interviul, pentru…

- fuz Centrul de Transfuzie Sanguina Targu Jiu scoate la concurs funcția de contabil șef, pe perioada nedeterminata și cu norma intreaga. Candidații trebuie sa aiba studii superioare cu diploma de licența in specialitatea științe economice și cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel,…

- Prima demitere in direct din istoria Primariei Timișoara, in plina conferința de presa, cea a șefei... The post Robu a demis in direct o șefa din primarie și a repus-o in funcție pe ascuns! appeared first on Renasterea banateana .

- Noul ambasador al SUA a ajuns vineri in Mexic, dupa ce postul a fost vacant timp de peste un an iar cele doua tari au reusit sa reduca tensiunile pe tema migratiei, relateaza dpa. "Vin aici sa ascult si sa invat", a declarat Christopher Landau, un avocat de 55 de ani fara experienta in diplomatie, la…