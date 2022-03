Postul rus de stiri controlat de stat RT a anuntat joi ca va incepe sa difuzeze pe Rumble, o platforma video asemanatoare YouTube, dupa ce companiile de tehnologie, inclusiv Meta Platforms si Twitter, au restrictionat accesul la RT in urma invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Companiile de tehnologie au inceput in ultimele zile sa restrictioneze mass-media rusa controlata de stat, inclusiv RT si Sputnik, ca raspuns la solicitarile guvernelor si la apelurile de a preveni raspandirea propagandei ruse. Rusia a numit actiunile sale in Ucraina o ”operatiune speciala”. Compania de streaming…