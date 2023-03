Postul Radio România Muzical va începe să emită în Iași pe frecvența de 95,4 FM Miercuri seara incepe sa emita la Iași și singurul post romanesc dedicat muzicii culte: Radio Romania Muzical pe frecvența de 95,4 FM, informeaza Rador. Pentru a marca evenimentul, postul a pregatit impreuna cu principalele instituții muzicale ieșene un festival care reunește nume de rezonanța ale artei interpretative contemporane, artiștii originari din iași și artiști care reprezinta Radio Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai mult de un deceniu de negocieri, tarile Natiunilor Unite s-au inteles asupra primului tratat care sa protejeze biodiversitatea marina a zonelor dincolo de jurisdicția naționala, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile din Republica Moldova, inclusiv in Constituție, a fost votat ieri, in prima lectura, in Parlamentul de la Chișinau, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Medicii de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu au realizat ieri primul transplant hepatic la un copil. Pacientul de 11 ani fusese diagnosticat cu insuficienta hepatica si ciroza, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zece persoane au solicitat ingrijiri medicale, dupa producerea unei explozii intr-un bloc din orasul Novosibirsk. Doua persoane au murit in urma exploziei, produsa din cauza unei scurgeri de gaze, intr-o cladire rezidențiala cu cinci etaje din Novosibirsk, au declarat serviciile de urgența pentru…

- Circulația camioanelor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din orașul tulcean Isaccea este restricționata pentru 24 de ore din cauza ninsorii abundente, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In Marea Britanie, asistentele medicale vor continua astazi greva, dupa ce și ieri au protestat din cauza salariilor. Situația ramane tensionata, in condițiile in care guvernul de la Londra refuza sa discute majorarea salariilor cerute de sindicate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Pana dimineata la ora 5:00 este cod galben de ceața in județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Potrivit specialiștilor, ceața densa poate determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele sud-coreean, Yoon Seok-youl, a declarat ca biroul sau a solicitat o modificare a reactiei militare fata de toate obiectele care incalca spatiul aerian al tarii, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…