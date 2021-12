Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a transmis si in acest an, de Craciun, urari in stil ironic, dar cu bune intentii, facand referire la principalele atributii ale institutiei. “Sarbatori fericite tuturor neascultatorilor”, scrie in postarea SRI , de pe pagina de Facebook. “Desigur, si celor ascultatori”,…

- Interesant! Radio Iasi face propaganda antivaccinista pe pagina oficiala de facebook. In urma cu trei zile, redactorul sef, Nicolae Tomescu Stachie, a postat un articol preluat de pe un site obscur in care un fost expert OMS declara ca pandemia este o minciuna, iar vaccinarea un experiment. Tot pe…

- "Le-am transmis membrilor CSM ca așteptarile romanilor de a avea o justiție moderna, independenta și funcționala raman la fel de actuale și legitime. Pandemia și schimbarile din mediul politic au franat reformele demarate in anii trecuți, insa acestea nu mai pot intarzia. (....) Imi doresc ca reforma…

- Neculai Miron, primarul comunei sucevene Bosanci, a declarat miercuri, 10 noiembrie, ca nu este vaccinat și nici nu are de gand sa se imunizeze. Edilul mai susține ca boala provocata de coronavirus este doar „o gripa severa” și ca „anumite companii farmaceutice se imbogațesc pe spinarea populației”,…

- Bilanțul deceselor de Covid-19 a atins un nou record in Romania Foto: Arhiva. România a raportat marți, 2 noiembrie, un numar zilnic record al deceselor de COVID-19, iar paturi la ATI nu mai erau disponibile în acest al doilea cel mai puțin vaccinat stat al UE, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, astazi, un nou apel la vaccinare, atragand atenția ca nu exista alta solutie la pandemia de COVID-19. „Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai sunt disponibile. Vorbim despre o catastrofa, o situatie…

- Facebook a decis, in urma unor sesizari din partea a doi cititori G4Media.ro, ca postarea liderului AUR, George Simion, ce includea o fotografie in care premierul Florin Cițu este asociat cu fostul dictator nazist Adolf Hitler, „nu incalca in mod expres Standardele comunitații”, deși au existat cazuri…