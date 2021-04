Postul - pregătirea pentru judecată Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul sau istoric și social, însa nu am știut niciodata prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus. Daca acum statul ofera protecție și hrana pușcariașilor, pe vremuri oamenii erau pur și simplu duși în temnițe. Daca familia sau vreun om milostiv nu îi hranea pe cei închiși, aceștia mureau de foame. Daca statul nu îi hranea, acest lucru ramânea în grija societații. Dupa ce am lamurit acest aspect, sa revenim la frații mai mici ai lui Iisus Hristos.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

