- Luni, 2 martie, in Biserica Ortodoxa incepe Postul Mare.El a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului.Totodata, aminteste de postul…

- In unele scrieri apocrife, Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, praznuit pe 17 februarie, este descris ca fiind unul dintre ”Strajerii lui Dumnezeu”. Se spunea ca Dumnezeu i-a poruncit ”sa descuie vara” si ”sa aduca Soarele in calea iernii”. Batranii de altadata, daca auzeau bufnița cantand in februarie,…

- Peste 5.300 de pompieri au actionat, in ultimele trei zile, pentru gestionarea a 4.263 de interventii, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Acestia atrag atentia ca meteorologii au emis, pentru…

- Anul care vine aduce mai multe zile libere pentru angajatii din Romania. In 2020, 11 sarbatori legale pica in zile lucratoare. Alte 4 sarbatori pentru care angajatii primeesc liber, conform Codului Muncii, pica in weekend. Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, sunt:…

- Angajatii din invatamant iși vor putea lua zile libere pentru a sarbatori Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, precum si prima si a doua zi de Rusalii, in functie de data la care sunt celebrate acestea de cultul religios legal, crestin de care apartin.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o atentionare cod galben de viscol din 12 judete, valabila de joi, ora 02:00, pana sambata, ora 10:00.Atentionarea vizeaza zona montana inalta din judetele Covasna, Prahova, Brasov, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin…