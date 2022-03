Postul Paștelui. Vezi calendarul dezlegărilor Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, motiv pentru care credincioșii se pregatesc cu milostenie in fiecare an, pentru Postul Mare, dinaintea Invierii lui Mantuitorului. In anul 2022, Paștele ortodox este pe data de 24 aprilie, in timp ce Paștele catolic pica pe 17 aprilie. Postul Paștelui este cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru posturi importante din an. A inceput pe 7 martie și se incheie pe 23 aprilie, potrivit calendarului ortodox. La catolici, Postul Mare se ține de pe 28 februarie pana pe 16 aprilie. Postul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

