Azi a inceput Postul Paștelui, considerat cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa. Postul este perceput atat ca o etapa de curatare spirituala, cat și ca o detoxifiere a organismului. Postul Paștelui este considerat a fi unul aspru din punct de vedere alimentar, oamenii renunțand la carne, pește, branza, lapte, oua, vin și grasimi. Specialiștii in nutriție vorbesc despre faptul ca in niciun caz nu trebuie sa ne infometam. Tot ei sunt cei care vorbesc și despre posibilitatea apariției unui deficit de vitamina B2 in perioada postului.…